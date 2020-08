Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Auftreten von Parfumverkäufern in Fußgängerzone - Zeugen gesucht!

Wittlich (ots)

Am Dienstag, den 25.08.2020, ca. 11.05 Uhr gingen bei der PI Wittlich Hinweise ein, nach denen zwei männliche Personen in der Burgstraße Passanten ansprachen und Parfum zum Verkauf anboten, welches diese in einer Tasche mitführten. Die Personen konnten durch Beamte in Stadtgebiet Wittlich festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei fiel auf, dass diese keinerlei Erlaubnis zum Verkauf der angebotenen Artikel besaßen. Auch ist die Herkunft der Parfums derzeit noch ungeklärt. Die Polizeiinspektion Wittlich bittet Zeugen, welche von den Personen angesprochen wurden, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen, Tel.: 06571/9260 oder Email: piwittlich.dgl@polizei.rlp.de

