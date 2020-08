Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Eine leichtverletzte Person bei Verkehrsunfall

Kröv (ots)

Am 25.08.2020 um 12:04 Uhr kam es in Kröv zu einem Verkehrsunfall, bei dem die Fahrerin leicht verletzt wurde. Die 73- jährige wollte mit ihrem PKW rückwärts aus einer Parklücke auf dem Parkplatz eines Beherbergungsbetriebes in Kröv ausparken. Hierbei verwechselte sie nach eigenen Angaben Vorwärts und Rückwärtsgang, wodurch der PKW nach vorne einen Abgrenzungszaun durchbrach und samt Fahrerin etwa 2 Meter in die Tiefe stürzte. Hierbei riss der PKW etwa 5 Meter Abgrenzungszaun mit sich. Die Frau wurde durch Passanten aus dem PKW befreit und vom Rettungsdienst versorgt. Sie blieb leicht verletzt, kam aber zur genaueren Untersuchung ins Krankenhaus. Der PKW musste zunächst durch die Feuerwehr gesichert und anschließend mittels Kran des Abschleppfahrzeuges geborgen werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell