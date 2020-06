Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Essen auf dem Herd vergessen

Wiesweiler (ots)

Die Rettungsleitstelle hat der Polizeiinspektion Lauterecken in der Nacht zum Mittwoch eine Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus in der Kirchenstraße gemeldet. Um tatsächlich "fünf vor Zwölf" hatte die 53-jährige Bewohnerin bemerkt, dass sie einen Topf mit Essen auf dem Herd in der Küche vergessen hatte. Sie öffnete selbstständig alle Fenster. Die verständigte Feuerwehr half beim Belüften des Hauses. Nach der vorsorglichen Betreuung der Bewohnerin durch die Rettungswagenbesatzung konnte sie wieder in ihr Haus. Ein Schaden war nicht entstanden. |pilek-AH

