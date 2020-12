Polizei Homberg

POL-HR: Spangenberg: Einbruch in Wohnhaus

HombergHomberg (ots)

Tatzeit: 10.12.2020, 12:00 Uhr bis 20.12.2020, 14:20 Uhr

In ein Wohnhaus in der Bahnhofstraße sind im Zeitraum der letzten 10 Tage unbekannte Täter eingebrochen und haben einen Sachschaden in Höhe von ca. 600,- Euro verursacht.

Die Täter hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangten durch dieses in die Wohnung. Von innen hebelten sie die Wohnungseingangstür auf und gelangten über den Flur ins 1. OG. Dort hebelten die Täter eine weitere Eingangstür auf und durchwühlten in dieser Wohnung mehrere Schränke. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

