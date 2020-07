Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gebäudebrand

Hilzingen (ots)

Am Samstagmorgen kam es gegen 09.50 Uhr zu einem größeren Brandgeschehen in Hilzingen im Landkreis Konstanz. In der Staufenstraße brach in einem Haus ein Feuer aus, welches sich schnell im gesamten Gebäude ausbreitete und auch auf ein danebenstehendes Wohnhaus erstreckte. Ein Großaufgebot der Feuerwehr sorgte dafür, dass der Gebäudebrand gelöscht werden konnte und ein Übergreifen auf weitere Gebäude verhindert wurde. Die Ermittlungen der Polizei vor Ort ergaben sehr schnell ein klares Bild. Als Brandausbruchstelle konnte die Wohnung einer syrischen Großfamilie lokalisiert werden, der 11-jährige Sohn der Familie handelte beim Anzünden von Papier offensichtlich fahrlässig und verlor die Kontrolle über das Feuer. Er konnte noch rechtzeitig die restlichen Familienmitglieder warnen und das Gebäude verlassen. Hierbei kam es bei dem Jungen zu einer leichten Kopfverletzung, weiterhin wurden alle Familienmitglieder ins Klinikum Singen verbracht, um zu klären, ob giftige Rauchgase zu einer Gesundheitsbeeinträchtigung führten. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei bestätigten die Angaben, so dass die Polizei für das Brandgeschehen definitiv eine Ursache von außen oder gar einen fremdenfeindlichen Hintergrund ausschließen kann. Zur Schadenshöhe können zum aktuellen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden, er wird aber sicherlich mehrere 100 000.- EUR betragen. Weiterhin werden die Lösch- und Aufräumarbeiten der Feuerwehr noch einige Stunden andauern. Zur Betreuung der betroffenen Hausbewohner wurden Maßnahmen eingeleitet und eine Notunterkunft organisiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

Führungs- u. Lagezentrum

PHK Harald Klaiber

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell