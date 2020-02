Polizei Steinfurt

POL-ST: Horstmar, Verkehrsunfallflucht

Horstmar (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es am Montag (17.02.2020) in Horstmar zu einer Unfallflucht mit erheblichem Fremdschaden. Der Eigentümer eines schwarzen VW Golf hatte sein Fahrzeug gegen 08.15 Uhr auf der Fritz-Schulte-Straße in Höhe der Hausnummer 7 abgestellt. Gegen 23.45 Uhr stellte er den erheblichen Schaden im vorderen linken Bereich seines Fahrzeugs fest. Nach ersten Schätzungen beträgt der Schaden etwa 4500 Euro. Hinweise auf den Verursacher gibt es nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/ 15 - 4115.

