Polizei Homberg

POL-HR: Borken: Pkw-Räder gestohlen - Täter verursachen 10.000,- Euro Sachschaden

HombergHomberg (ots)

Borken Diebstahl von Pkw-Rädern Tatzeit: 18.12.2020, 00:55 Uhr Vier Pkw-Räder im Gesamtwert von 4.000,- Euro stahlen unbekannte Täter in der vergangenen Nacht vom Gelände eines Autohauses in der Alfred-Nobel-Straße. Die Täter begaben sich auf das Firmengelände und demontierten an drei Pkws die kompletten Räder ab. Offensichtlich wurden die Täter durch eine ausgelöste Alarmanlage gestört und flüchteten mit einem Satz Räder vom Tatort. An den drei Fahrzeugen entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von 10.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

