Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen: Drei Weihnachtsbäume in Brand gesetz

HombergHomberg (ots)

Melsungen Brandstiftung an Weihnachtsbäumen Tatzeit: 15.12.2020, 23:25 Uhr 200,- Euro Sachschaden entstanden in der vergangenen Nacht bei einer Brandstiftung an Weihnachtsbäumen in der Kasseler Straße. Unbekannte Täter hatten drei Weihnachtsbäume, welche in der Kasseler Straße Höhe Nr. 27 standen, in Brand gesetzt. Der Brand war von einer Anwohnerin bemerkt worden, welche die Feuerwehr verständigte. Der Brand wurde von der alarmierten Feuerwehr gelöscht. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

