Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

HöheischweilerHöheischweiler (ots)

Am Dienstag, gegen 18:30 Uhr, fuhr ein Fahrschulauto über die L471 von Nünschweiler kommend in Richtung Höheischweiler. Kurz vor dem Ortseingang von Höheischweiler musste das Fahrschulauto von 100 Km/h bis zum Stillstand abbremsen, um einen schweren Unfall zu verhindern. Ein silberner VW Golf überholte trotz Gegenverkehrs. Der Pkw im Gegenverkehr hatte ebenfalls bis zum Stillstand abgebremst, sonst wäre ein Unfall wohl nicht zu verhindern gewesen. Die Polizei sucht nun die Insassen dieses Fahrzeuges aus dem Gegenverkehr des Fahrschulautos, da es sich um wichtige Zeugen handelt. Sie werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

