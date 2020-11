Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Vandalismus - Unbekannte zerstören Bushaltestellen

CuxhavenCuxhaven (ots)

Vandalismus - Unbekannte zerstören Bushaltestellen

Geestland. Am Abend des 01.11.2020 bzw. in der Nacht zum 02.11.2020 wurden in Langen und Debstedt an mindestens 9 Bushaltestellen durch unbekannte Täter Scheiben zerstört. Der Schaden beträgt jeweils etwa 800 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Geestland zu wenden (Tel.: 04743 / 9280).

