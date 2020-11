POL-CUX: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigungen

Polizeiinspektion Cuxhaven

Loxstedt. In der Nacht von Freitag zu Samstag, 30./31.10.2020, ist es zu zwei Sachbeschädigungen im Bereich Loxstedt-Stotel gekommen. Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße Sandkuhle hörten am 31.10.2020 gegen 03.30 Uhr ein dumpfes Geräusch. Als sie nachsahen, stellten sie fest, dass die Scheibe der Haustür beschädigt wurde. Die Bewohner hörten noch die Stimmen von zwei männlichen Personen, die in Richtung Stotel weggelaufen sind. Am Nachmittag des 31.10.2020 wurde dann eine eingeschlagene Seitenscheibe an einem an der L 135 geparkten PKW gemeldet. Entwendet wurde aus dem PKW nichts. Die Tat muss auch in der Nacht geschehen sein. Die Tatorte liegen lediglich etwa 100 Meter auseinander, sodass die Polizei zurzeit davon ausgeht, dass die Taten von denselben Tätern begangen worden. In unmittelbarer Nähe der Tatorte haben Zeugen einen Nothammer gefunden und als mögliches Tatwerkzeug der Polizei übergeben. Zeugen, die Hinweise zu den Taten und/oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter 04744-731660 an die Polizei in Loxstedt zu wenden.

