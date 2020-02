Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Faustschlag im Schnellrestaurant

Arnsberg (ots)

Eine verschüttete Cola führte in der Nacht zum Sonntag zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einem Schnellrestaurant an der Hüstener Straße. Ein 34-jähriger Arnsberger verschüttete beim Verlassen des Restaurants sein Getränk. Hieraus entwickelte sich ein Streit mit einem unbekannten Mann. In dessen Verlauf schlug der Unbekannte mit der Faust auf den Arnsberger. Dieser wurde durch den Schlag leicht verletzt. Der Täter setzte sich anschließend auf den Beifahrersitz eines grünen Kleinwagens mit HSK-Kennzeichen. Das Auto flüchtete und konnte auch im Rahmen der polizeilichen Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Der unbekannte Mann war recht groß (circa zwei Meter), etwa 25 bis 30 Jahre alt und vermutlich osteuropäischer Herkunft. Er hatte braune kurze Haare und er trug eine Brille. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell