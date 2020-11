POL-CUX: Meldung des Polizeikommissariates Geestland

Polizeiinspektion Cuxhaven

Am 01.11.2020, 05:20h, ereignete sich ein tragischer Unfall auf der L120 kurz vor der Ortschaft Bad Bederkesa. Ein 19 jähriger Geestländer befuhr die L120 in Richtung Drangstedt und geriet mit seinem VW aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und prallte frontal gegen einen PKW, Hyundai, der von einem 43 jährigem Bremerhavener geführt wurde. Beide Fahrzeugführer erlagen vor Ort ihren schweren Verletzungen. Aufgrund des großen Trümmerfeldes wurde die L 120 für mehrere Stunden gesperrt (derzeit noch gesperrt). Die Ermittlungen dauern an.

