Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Fulda (ots)

Verkehrsunfallflucht in 36148 Kalbach OT Mittelkalbach

Mittelkalbach - Am Mittwoch (21.10.), zwischen 04:30 Uhr und 12:30 Uhr, war ein PKW der Marke Opel, Typ Mervia, in Mittelkalbach, Hauptstraße Ecke Fritz-Allard-Straße, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt.

Als die Besitzerin des Opel Mervia gegen 12:30 Uhr zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Unfallschaden am linken Außenspiegel sowie am linken hinteren Kotflügel fest. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro am PKW.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern und seine Personalien zu hinterlassen.

Um sachdienliche Hinweise bittet der Polizeiposten Neuhof unter Tel.: 06655-9688 0 Gefertigt: Völker, PHK

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell