POL-OH: Einbruch in Getränkemarkt; Roller entwendet; Handy, Uhr und Kamera gestohlen; Gartenhütte abgebrannt

Einbruch in Getränkemarkt

Bad Hersfeld - Unbekannte drangen heute Nacht (21.10.) gewaltsam in einen Getränkemarkt in der Friedloser Straße ein. Die Täter durchsuchten den Kassenbereich - nach derzeitigem Kenntnisstand wurde aber nichts entwendet. Der Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Roller gestohlen

Bad Hersfeld - Unbekannte stahlen zwischen Dienstagnachmittag (20.10.) und Mittwochmittag (21.10.) einen silbernen Roller der Marke Simson mit dem amtlichen Kennzeichen - 291 WKY -, das auf einem Stellplatz in einer Tiefgarage in der Uffhäuser Straße stand. Der Wert des Diebesguts beträgt circa 1150 Euro.

Handy, Uhr und Kamera gestohlen

Bad Hersfeld - Unbekannte verschafften sich zwischen Mittwochmorgen (21.10.) und Mittwochmittag (21.10.) gewaltsam Zugang zu einem Haus im Wacholderweg. Sie durchsuchten mehrere Räume und Schränke und stahlen ein schwarzes Smartphone der Marke "Huawei" , eine Armbanduhr und eine Digitalkamera der Marke "Casio". Der Sachschaden und der Wert des Diebesguts betragen jeweils 250 Euro.

Gartenhütte abgebrannt

Ludwigsau - In der Nacht zu Donnerstag (22.10.) brannte eine Gartenhütte in der Straße "Am Schalkenberg". Die Feuerwehr konnte den Brand löschen ¬- die Brandursache ist nach derzeitigem Stand noch unbekannt. Die Schadenshöhe wird auf circa 5.500 Euro geschätzt.

