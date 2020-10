Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zweifacher Raub in Fulda und Neuhof - Polizei Neuhof nimmt vier Tatverdächtige fest

Fulda (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Zweifacher Raub in Fulda und Neuhof - Polizei Neuhof nimmt vier Tatverdächtige fest

Neuhof - Beamte des Polizeipostens Neuhof nahmen am Montag - nach zwei vorausgegangenen Raubdelikten - vier Tatverdächtige fest.

Drei 15-jährige Jugendliche aus Petersberg, Fulda und Neuhof raubten am Montagmorgen (19.10.) in einem Einkaufszentrum im Bereich des Fuldaer Bahnhofs das Handy sowie die Geldbörse eines 15-jährigen Mannes aus Felsberg. Dazu hielten sie ihn fest und bedrohten ihn mit einem Messer. Am Nachmittag forderten die gleichen Jugendlichen zusammen mit einem 13-jährigen Jungen aus Neuhof einen 16-Jährigen Neuhöfer auf, sein Handy herauszugeben. Als dieser sich weigerte, hielten ihn drei der Tatverdächtigen fest, ein vierter zog das Mobiltelefon aus der Hosentasche des Geschädigten. Das Opfer rief um Hilfe und machte so einen Zeugen auf die Situation aufmerksam. Daraufhin flüchteten die jungen Männer.

Zwei Streifen des Polizeipostens Neuhof nahmen nach einem Hinweis des Geschädigten drei der Tatverdächtigen kurze Zeit später in der Ortsmitte von Neuhof fest. Der vierte Täter wurde noch am gleichen Abend an seiner Wohnanschrift mit einem der geraubten Handys angetroffen.

Der 15-jährige Fuldaer Tatverdächtige wurde am Dienstag dem Haftrichter beim Amtsgericht Fulda vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

Die anderen drei Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, beziehungsweise in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben, da keine Haftgründe vorlagen.

Die Tätergruppierung wird ferner mit mehreren Autodiebstählen in den letzten Wochen im Bereich der Gemeinde Neuhof in Verbindung gebracht. Hierzu führt die Kriminalpolizei Fulda die entsprechenden Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, Autos nie unabgeschlossen abzustellen und niemals die Fahrzeugschlüssel im Innenraum zurückzulassen.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Fulda.

Dr. Christine Seban Staatsanwaltschaft Fulda Pressesprecherin Tel. +49 (0)661 / 924 - 2704

Patrick Bug Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher Tel. +49 (0)661 / 105 - 1099

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell