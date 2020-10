POL-OH: Pressemeldung der Polizeiautobahnstation Petersberg

Polizeipräsidium Osthessen

Verkehrsunfall mit verletzter Person - Pkw kollidiert mit Sattelzug, Diesel-Kraftstoff ausgelaufen

Am Mittwoch, den 21.10.2020, gegen 17:17 Uhr, ereignete sich in der Gemarkung 36272 Niederaula, auf der BAB 7, Würzburg in Fahrtrichtung Kassel, ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde und etwa 100 l Diesel-Kraftstoff austraten.

Ein 23-jähriger Fahrer eines Pkw Mazda aus Würzburg befuhr die BAB 7 auf dem linken, ein 46-jähriger Fahrer eines Sattelzuges aus Rumänien den rechten zweier Fahrstreifen.

In der Gefällstrecke mit Rechtskurve (bei Km 535,000) geriet der Pkw-Fahrer ins Schleudern und kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte der Pkw mit der Schutzplanke, wurde von dieser nach links abgewiesen und prallte gegen die rechte Seite der Sattelzugmaschine.

Infolge des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und es traten ca. 100 l Diesel-Kraftstoff aus den Tanks der Fahrzeuge aus.

Der Fahrer des Pkw wurde infolge des Verkehrsunfalls mit leichten Verletzungen mittels RTW in ein Klinikum verbracht.

Vor Ort eingesetzt waren vier Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Hünfeld, ein Rettungswagen, zwei Funkstreifenwagen der Polizeiautobahnstation Petersberg sowie die Autobahnmeisterei Fulda. Aufgrund der ausgelaufenen Kraftstoffmengen wurde zudem die Untere Wasserbehörde verständigt.

Der rechte Fahrstreifen der BAB 7 musste für die Dauer der Bergungs- und Abschlepparbeiten temporär gesperrt werden.

Der entstandene Gesamtsachschaden wird durch die aufnehmenden Beamten der Polizeiautobahnstation Petersberg auf ca. 96.000 Euro geschätzt.

Gefertigt: (Polizeiautobahnstation Petersberg - i. V. Schöbel, POK)

