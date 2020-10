Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr in Langen

Geestland/Langen. Am Freitagmorgen (30.10.2020), gegen 07:15 Uhr, kam es in Langen auf der Leher Landstraße, Höhe Einmündung Kohlhofsweg, zu einem Verkehrsunfall. Dabei wollte einer der Beteiligten mit seinem grauen Audi an einem vor ihm haltenden Lkw vorbeifahren, ordnete sich deshalb links an der Mittellinie ein und wartete. Ein entgegenkommendes Fahrzeug, vermutlich ein Skoda Yeti oder VW Caddy in schwarz, streifte den wartenden Audi. Dabei berührten sich die Außenspiegel der beiden Pkw. Der Unfallgegner entfernte sich unerkannt und ohne anzuhalten vom Unfallort. An dem Audi entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Geestland (04743/9280) zu melden.

