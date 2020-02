Polizei Paderborn

POL-PB: 68-jähriger Mann aus Senioreneinrichtung vermisst

Lichtenau (ots)

(mb) Aus einer Senioreneinrichtung an der Langestraße wird ein 68-jähriger Mann vermisst.

Der an Demenz leidende Senior wurde zuletzt am Mittwochabend gegen 19.00 Uhr in der Wohneinrichtung gesehen. Wann er das Haus verlassen hat ist nicht bekannt. Er dürfte orientierungslos sein. Am Donnerstag wurde Vermisstenanzeige erstattet. Die Polizei setzt einen Hubschrauber und einen Mantrailer-Diensthund zur Suche ein. Desweiteren wird die Bevölkerung um Aufmerksamkeit gebeten. Sollte der Mann irgendwo gesehen worden sein oder aktuell gesehen werden, bittet die Polizei die Beobachtungen umgehend unter der Notrufnummer 110 zu melden. Der Vermisste ist 68 Jahre alt, etwa 185 cm groß, 75 Kilo schwer und sehr schlank. Er hat kurze graue Haare und trägt eine schwarze runde Brille. Bekleidet ist der Mann mit einem braunem Oberteil (keine Jacke), einer dunklen Jeans und braunen Schuhen.

