Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Einbruch in Kasseler Hotel: Gestohlener VW T6 nach Zeugenhinweis in der Unterneustadt aufgefunden

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie auch unsere am 22.01.2021, um 14:24 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4819298 veröffentlichte Pressemitteilung)

Kassel:

Der in der Nacht zum vergangenen Freitag bei dem Hoteleinbruch in der Straße "Renthof" in Kassel gestohlene VW T6 Caravelle wurde am Freitagnachmittag unweit des Tatorts in der Kasseler Unterneustadt aufgefunden. Bereits kurz nach der Veröffentlichung der Fahndung hatte sich gegen 16 Uhr ein Zeuge bei der Polizei gemeldet, der das abgestellte Fahrzeug mit der Aufschrift "Kaskadenwirtschaft" in der Straße "Maulbeerplantage", Ecke Jahnstraße, entdeckt hatte. Die nach dort entsandte Streife des Kasseler Kriminaldauerdienstes stellte fest, dass es sich tatsächlich um den gestohlenen VW T6 handelte, der abgeschlossen am Fahrbahnrand geparkt war. Von dem unbekannten Täter fehlte jede Spur. Nach einer umfangreichen Spurensicherung durch die Polizei konnte das unbeschädigte Fahrzeug vom Besitzer abgeholt werden.

Die Ermittlungen der Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo zu dem Einbruch in das Hotel dauern weiter an. Wer Beobachtungen im Zusammenhang mit dem abgestellten VW T6 Caravelle in der Unterneustadt gemacht hat, meldet sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100.

