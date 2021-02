Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Faustschlag nach Fahrkartenkontrolle

Flehingen/Heilbronn (ots)

Ein 22-Jähriger hat am vergangenen Samstagnachmittag (13.02.2021) einen 31-jährigen Fahrkartenkontrolleur am Heilbronner Hauptbahnhof verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Prüfdienstmitarbeiter den 22-Jährigen offenbar zunächst auf der Fahrt in einer Stadtbahn von Flehingen nach Heilbronn ohne gültigen Fahrschein angetroffen. Bei Ankunft am Hauptbahnhof sollte daher zur Identitätsfeststellung des bis dahin unbekannten Mannes eine Streife des Bundespolizeireviers Heilbronn hinzugezogen werden. Kurz nach dem Ausstieg der beiden Personen am Hauptbahnhof soll allerdings der kosovarische Staatsangehörige versucht haben zu flüchten. Als daraufhin der Fahrkartenkontrolleur das Vorhaben wohl durch Ausbreiten seiner Hände verhindern wollte, versetzte ihm der 22-Jährige offenbar einen Faustschlag gegen den Kopf. Zwischenzeitlich eingetroffene Beamte der Bundespolizei nahmen den Tatverdächtigen kurz darauf vorläufig fest. Der 31-jährige Geschädigte erlitt durch den Vorfall eine Schwellung am Ohr und klagte über Schwindelgefühle. Er wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht. Die Bundespolizei hat inzwischen die Ermittlungen wegen des Verdachts des Erschleichens von Leistungen sowie der Körperverletzung aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971318882600 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell