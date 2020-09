Polizei Gütersloh

POL-GT: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Am Mittwochmorgen (29.09., 10.30 Uhr) kam es auf der Kaunitzer Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person.

Ein 70-jähriger Motorradfahrer befuhr die Kaunitzer Straße in Richtung Verl. Aus bislang unbekannter Ursache kam er dabei zwischen den Straßen Am Furlbach und der Tegelheide ins Straucheln und fiel letztendlich zu Boden. Durch den Sturz verletzte der Mann sich schwer. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren.

An dem Motorrad, einer Kawasaki, entstand Sachschaden. Dieser beläuft sich auf schätzungsweise 800 Euro.

