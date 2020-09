Polizei Gütersloh

POL-GT: 14-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Am Mittwochmorgen (30.09., 07.58 Uhr) befuhr ein 14-jähriger Fahrradfahrer die Bahnhofstraße in Richtung Westerwieher Straße. Im Kreuzungsbereich der Straßen Rinneforth und der Straße Stennerlandstraße kam es dabei zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fahrradfahrer und dem Skoda einer 40-jährigen Rietbergerin. Die Autofahrerin beabsichtigte die Bahnhofstraße in Richtung Stennerlandstraße zu queren. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich schwer.

Zeugen gaben an, dass der Fahrradfahrer eine Rotlicht zeigende Ampel missachtete, als er in den Kreuzungsbereich hineinfuhr. Anschließend kam es zu dem Zusammenstoß. Die Ermittlungen zu dem genauen Unfallhergang dauern an.

An dem Auto und an dem Fahrrad entstand Sachschaden. Dieser beläuft sich auf schätzungsweise 5000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell