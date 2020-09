Polizei Gütersloh

POL-GT: 66-jähriger Mann verstirbt bei Verkehrsunfall auf der Bokeler Straße

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Am Dienstagvormittag (29.09., 10.09 Uhr) befuhr ein 66-jähriger Mann die Bokeler Straße aus Rietberg kommend in Richtung Bokel. Derzeitigen Ermittlungen nach kam der Mann mit seinem Seat aus bislang unbekannter Ursache ca. 200m hinter der B64 nach links von der Straße ab. Das Fahrzeug kollidierte mit einem Baum am Straßenrand, überschlug sich und blieb letztendlich auf dem Dach liegen.

Zeugen informierten den Rettungsdienst und die Polizei. Unter notärztlicher Begleitung wurde der Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Dort verstarb der Rheda-Wiedenbrücker wenige Zeit später.

An dem Auto entstand Totalschaden. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Bereich um die Unfallstelle gesperrt.

