Polizei Gütersloh

POL-GT: 9-Jähriger erweist sich als ehrlicher Finder

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Montag vergangener Woche (21.09.) hat ein 9-jähriger Junge in der Nähe eines Schulhofs am Knappweg eine größere Summe Bargeld aufgefunden.

Richtigerweise und grundehrlich informierte der Junge zunächst seine Eltern und gemeinsam informierten sie die Polizei. Der Eigentümer des Geldes, die Summe kann aus taktischen Gründen nicht genannte werden, wird gesucht.

Wer kann Angaben zu dem Bargeld machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

