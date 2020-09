Polizei Gütersloh

POL-GT: Schuhe und Fahrrad gestohlen - Hebelspuren an Kellerfenster

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Bislang unbekannte Täter haben zwischen Sonntagnachmittag (27.09., 15.00 Uhr) und Montagmorgen (28.09., 07.30 Uhr) Schuhe und ein Fahrrad aus einem Carport an der Elbestraße entwendet. Zudem haben Unbekannte in demselben Zeitraum an einem Kellerfenster des Hauses gehebelt.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Sachverhalt machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

