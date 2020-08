Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Surwold - Feuer auf Terrassendach

Surwold (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet gestern gegen 12:00 Uhr eine Markise auf dem Terrassendach eines Wohnhauses an der Waldstraße in Surwold in Brand. Das Feuer griff auf das gesamte Terrassendach sowie auf Teile des Dachstuhles über. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr Surwold konnte den Brand löschen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro.

