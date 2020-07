Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ermittlungen nach Schlägen mit Eisenkette

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Werdohl (ots)

Ausgangsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/4656323

Mit Blick auf die o.g. Pressemeldung stellen wir hier ergänzendes Bildmaterial zur Verfügung.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlug der Tatverdächtige kurz vor dem Vorfall an der Polizeiwache auf drei weitere Fahrzeuge auf einem Firmengelände an der Lennestraße ein. An einem 3er BMW, einem Opel Agila sowie einem Fiat Doblo wurde auf die Front- und/oder Heckscheibe sowie auf die Motorhauben eingeschlagen. Allein hier entstanden nach ersten Schätzungen mehrere tausend Euro Sachschaden.

An der Polizeiwache ging der Verdächtige insgesamt vier weitere Fahrzeuge an, darunter drei Privat-PKW von Polizeibeamten sowie ein Mercedes Vito Streifenwagen. Auch hier beträgt der Sachschaden voraussichtlich mehrere tausend Euro.

Wegen des Verdachts auf Drogenkonsum, entnahm ein Arzt dem Tatverdächtigen eine Blutprobe.

Fotos: eingeschlagene Frontscheibe / Eisenkette

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell