POL-MK: 25-Jähriger schlägt mit Eisenketten auf Streifenwagen und weitere Pkw ein

Ein 25-jähriger Werdohler hat heute Mittag an der Polizeiwache mit einer Eisenkette auf Streifenwagen und private Pkw eingeschlagen und dabei erheblichen Schaden angerichtet.

Gegen 12.50 Uhr hörten Polizeibeamte in der Wache metallene Geräusche. Beim Blick aus dem Fenster entdeckten sie einen Mann, der mit einer Eisenkette die Windschutzscheiben mehrerer Fahrzeuge bearbeitete.

Der Aufforderung, das Werkzeug fallen zu lassen, folgte der Mann nicht. Stattdessen flüchtete er. Die Beamten folgten ihm. Unterwegs blieb er mehrmals stehen, beschimpfte und bedrohte eisenkettenschwingend die Verfolger. Mehrmals setzten die Beamten Reizstoffgeräte ein. Hinter einer Hecke am Bahnhofsplatz gelang es den Beamten, ihn zu überwältigen.

Es handelt sich um einen 25-jährigen Werdohler, der wahrscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Wie Zeugen später berichteten, rüttelte der Mann zunächst an den Türen und Kofferraumklappen der Fahrzeuge. Als es ihm nicht gelang, sie zu öffnen, griff er zu der Eisenkette.

Er zerstörte die Windschutzscheiben von insgesamt vier Pkw, darunter auch ein Mercedes-Vito-Streifenwagen der Polizei. Alle Wagen waren dadurch nicht mehr fahrbereit. An einem weiteren privaten Pkw beschädigte er den Tankdeckel.

In seinem Bauchbeutel führte der 25-Jährige ein Messer mit sich. Die Polizei stellte dieses ebenso wie die Eisenkette sicher. Auf Veranlassung des städtischen Ordnungsamtes und nach Untersuchung durch einen Arzt wurde er am Nachmittag nach PsychKG zwangseingewiesen. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik.

