Polizei Gütersloh

POL-GT: In diesen Fällen sind keine Einbrecher unterwegs - Präventionsmängelkarten

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (FK) - In Vorbereitung auf den diesjährigen Tag des Einbruchsbruchschutzes am Sonntag, 25.10., "Riegel vor! Sicher ist sicherer.", werden viele Bürgerinnen und Bürger des Kreises in diesen und den kommenden Tagen Besuch von den technischen Sicherheitsberatern der Kreispolizeibehörde Gütersloh, Guido Baratella (Kriminalhauptkommissar) und Uwe Arlitt (Regierungsbeschäftigter der Kreispolizeibehörde Gütersloh) bekommen.

Allerdings geschieht dieser Besuch unbemerkt!

Mit professionellen Blick werden KHK Baratella und RB Arlitt verschiedene Siedlungen des Kreises bestreifen und nach günstigen Gelegenheiten für Einbrecher Ausschau halten. Überall da, wo sie Nachbesserungsbedarf sehen, hinterlassen sie eine Präventionsmängelkarte verbunden mit dem Angebot, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen. Das können zum Beispiel sein: Unzureichende oder falsche Beleuchtung, ungünstige Position der Rollläden, mangelhafte Haustürsicherung, gekippte Fenster usw. Diese Beratungstermine zum Einbruchschutz sind in jedem Fall kostenlos. Hausbesitzer sollen so in die Lage versetzt werden, ihr Haus bzw. ihre Wohnung wirkungsvoll gegen einen Einbruch zu schützen. Wird das Haus oder die Wohnung mit dem von der Polizei erstellten Sicherheitsstandards ausgestattet, erhalten die Eigentümer die "Präventionsplakette". Manche Hausratsversicherungen gewähren damit einen Rabatt auf die Versicherungsprämie.

Einen Beratungstermin können Sie nicht nur aufgrund einer aufgefundenen Karte ausmachen. Die technischen Sicherheitsberater können sie jederzeit kontaktieren und einen Termin vereinbaren. Guido Baratella (Kriminalhauptkommissar/ technischer Sicherheitsberater) - 05241 869-1879 und Uwe Arlitt (Regierungsbeschäftigter/ technischer Sicherheitsberater) - 05241 869-1878.

