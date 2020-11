Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl eines Materialkoffers der Feuerwehr

PirmasensPirmasens (ots)

In dem Zeitraum von Freitag, 06.11.2020, 17:05 Uhr bis 17:15 Uhr ereignete sich in der Straße Am Kiesweg, Pirmasens der Diebstahl eines Materialkoffers der Feuerwehr Stadt Pirmasens. Diese war zuvor zwecks einer Türöffnung an die genannte Örtlichkeit gerufen worden, da sich dort eine 82-jährige Frau in ihrer Wohnung in hilfloser Lage befand. Im Rahmen der Hilfeleistung wurde der Feuerwehr Stadt Pirmasens ein Einsatzkoffer von einem Trolley Aufbau 60x50x50 cm entwendet. In dem Einsatzkoffer befanden sich verschiedene Werkzeuge und Maschinen, welche die Feuerwehr bei der Hilfeleistung für Personen regelmäßig zum Einsatz bringt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1.500,00 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden. | pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell