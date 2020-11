Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Rotlichtverstoß

ZweibrückenZweibrücken (ots)

Am Freitag befuhr eine Funktreife die Poststraße vom Bahnhof kommend in Fahrtrichtung Stadtmitte. Vor ihnen fuhr ein Transporter. An der Kreuzung zur Kaiserstraße zeigte die Ampel "rot". Der Transporter ordnete sich wie der Streifenwagen auf der Linksabbiegerspur ein und hielt an der Ampel an. Nach etwa sieben Sekunden Wartezeit tastete sich der Transporter in die Kreuzung ein und bog links ab, obwohl die Ampel immer noch rot zeigte. Die Funkstreife unterzog den 36-jährigen Mann aus Homburg einer Verkehrskontrolle. Der Transporterfahrer konnte keinen plausiblen Grund nennen, warum er über die rote Ampel gefahren ist. Der Mann muss jetzt mit einem Bußgeld in Höhe von 200 Euro plus einem Fahrverbot von einem Monat rechnen. | pizw

