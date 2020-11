Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Laubbläser vor der BBS-Realschule Plus gestohlen

RodalbenRodalben (ots)

Am Mittwoch wurde das Laub vor der Realschule Plus in der Gabelsberger Straße mit einem hochwertigen Laubbläser beseitigt. Der Laubbläser der Marke Stihl, Modell BG 86, Farbe weiß-orange, wurde gegen 11:00 Uhr unbeaufsichtigt liegen gelassen. Um 11:15 Uhr war der Laubbläser verschwunden.Die Schadenshöhe beträgt 335 Euro. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell