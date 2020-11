Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verdacht der Jagdwilderei

Waldfischbach-BurgalbenWaldfischbach-Burgalben (ots)

Am Samstag, 03.10.2020, gegen 22.00 Uhr, fiel im Bereich Waldfischbach ein weißer Pkw mit einem Tragekasten am Heck auf. In diesem Tragekasten sollen sich, gut sichtbar, vier tote Wildschweine befunden haben. Laut Jagdpächter besteht der Verdacht, dass die Tiere gewildert wurden. Zeugen, die im Zusammenhang mit der mutmaßlichen Jagdwilderei Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

