Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht in der Rupprechtstraße

PirmasensPirmasens (ots)

Am Dienstag, um 20:20 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ausparken einen Opel Meriva. Der Opel war in einer Parkbucht vor dem Anwesen Rupprechtstraße 10 geparkt. Eine Zeugin beobachte den Vorgang. Es soll sich beim Verursacher vermutlich um eine Mercedes A-Klasse mit französischem Kennzeichen gehandelt haben. Die Schadenshöhe an der vorderen linken Front beträgt circa 1000 Euro. Zeugen, die mehr zum Unfallhergang oder zum Verursacher sagen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

