Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Taschendiebstahl

Zweibrücken

Zeit: 04.11.2020, 12:15 Uhr Ort: Zweibrücken, Hauptstraße SV: Opfer eines Taschendiebstahls wurde eine 71-jährige Frau, die in einem Textileinzelhandelsgeschäft in der Fußgängerzone einkaufen war. An einer Engstelle im Geschäft zwängte sich eine junge Frau an ihr vorbei. Wenig später stellte die 71-Jährige fest, dass der Reißverschluss ihrer Umhängetasche geöffnet und aus der Tasche ihr Portemonnaie entwendet worden war. Die unbekannte Frau wird wie folgt beschrieben: 25 - 27 Jahre alt, ca. 1,64 m groß, sehr kräftige Figur, trug zurückgekämmte, zum Pferdeschwanz gebundene schwarze, lange, glatte Haare. Sie hatte ein rundes und volles Gesicht, trug keine Brille, war bekleidet mit schwarzen Stoffhosen und 3/4 schwarzer Steppjacke ohne Aufdruck und ohne Kapuze, jedoch mit Reißverschluss; dazu trug sie schwarze Schuhe. Die Frau hatte dunkle Augenbrauen und sprach leise und ohne auffälligen Dialekt. Sie trug über die Schulter einen kleinen schwarzen Rucksack. Sie wirkte vom Aussehen wie eine Südosteuropäerin. Inhalt der Geldbörse: Bargeld in dreistelliger Höhe sowie persönliche Dokumente. | pizw

Polizeiinspektion Zweibrücken



www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken



Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens