Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 59-Jähriger tritt Polizeibeamten ins Gesicht

Düsseldorf (ots)

Ein Mann (59) begleitete am Samstagnachmittag (24. Oktober), um 17.30 Uhr, Bundespolizisten auf die Wache am Düsseldorfer Hauptbahnhof, damit seine Personalien festgestellt werden konnten. In den Diensträumen versuchte er zu flüchten und trat anschließend einem Beamten mit dem Schuh ins Gesicht.

Vorausgegangen war der Kontrollsituation eine Zugfahrt ohne Fahrkarte. Bei der Überprüfung wurde bekannt, dass der 59-Jährige keinen gültigen Aufenthaltstitel besaß. Zudem befand sich seine Staatsangehörigkeit in einem ungeklärten Status. Dies könnte vermutlich der Grund seiner versuchten Flucht gewesen sein.

Auf der Dienststelle verhielt sich der Mann renitent und beleidigte die Uniformierten. Um einen weiteren Fluchtversuch zu verhindern, wurde er in einer Gewahrsamszelle untergebracht. Im Zellenbereich trat er einem Beamten mit dem Schuh ins Gesicht und verletzte ihn am Jochbein. Der Bundespolizist blieb dienstfähig.

Aufgrund des unerlaubten Aufenthaltes wurde der 59-Jährige an das Polizeipräsidium Düsseldorf übergeben. Ein Strafverfahren wegen des Widerstandes, des tätlichen Angriffs, der Körperverletzung und der Beleidigung wurde gegen den Mann durch die Bundespolizei eingeleitet.

