Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann tritt Zugbegleiter - Bundespolizei führt Festnahme durch

Düsseldorf, Neuss (ots)

Ein Reisender (24) trat am Freitagmittag (23. Oktober) um 14.40 Uhr am Haltepunkt Kapellen-Wevelinghoven einen Zugbegleiter (60). Als die Bundespolizei den Tatverdächtigen übernahm, stellten sie fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl bestand. Die Beamten brachten ihn in die nächste Justizvollzugsanstalt.

Der Zugbegleiter traf den 24-Jährigen ohne Fahrkarte an. Als er ihm die Weiterfahrt untersagte, schubste der guineische Staatsangehörige den 60-Jährigen, trat ihm gegen den Hals und verletzte ihn. Da der Tatverdächtige keinen Ausweis mit sich führte, wurde er zur zweifelsfreien Identifizierung auf die Dienststelle der Polizei Neuss gebracht.

Als die Identität des 24-Jährigen feststand, konnte ihm der Haftbefehl eröffnet. Er ist wegen einer gefährlichen Körperverletzung zum Untersuchungshaftbefehl ausgeschrieben. Nach einer Vorführung beim Amtsgericht wurde der junge Mann der Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell