POL-PDPS: Wohnhausbrand in der Winzler Straße - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Zweibrücken und der Polizeidirektion Pirmasens

Am heutigen Morgen, gegen 00:50 Uhr, wurde der Polizei ein Wohnhausbrand in der Winzler Straße gemeldet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte, die Feuerwehren Pirmasens und Rodalben waren im Einsatz, stand das Haus bereits in Flammen. Die Bewohner des Hauses, eine achtköpfige Familie, und die Bewohner der Nachbaranwesen wurden evakuiert. Zwei der sechs Kinder im Alter zwischen 0 und 7 Jahre konnten nur schwerverletzt geborgen werden. Die älteste Tochter wurde schwerverletzt in die Uni-Klinik Homburg eingeliefert. Ihre 5jährige Schwester konnte leider nicht gerettet werden. Die anderen Geschwister und die Eltern wurden versorgt, blieben aber unverletzt. Die Brandursache ist noch unklar, ebenso wie die Schadenshöhe. Die Kriminalpolizei Pirmasens hat die Ermittlungen übernommen. kips

