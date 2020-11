Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

ZweibrückenZweibrücken (ots)

Zeit: 05.11.2020, 11:15 Uhr Ort: Zweibrücken, Hofenfelsstraße 206 SV: Der/die bislang unbekannte Fahrer/in eines blauen Kleinwagens mit schwarzen Aufklebern an der Seite übersah beim Verlassen des Niederauerbacher Kreisels in Richtung Niederauerbach (von der Landauer Straße kommend) eine 22-jährige Fußgängerin, die gerade dabei war, den Fußgängerüberweg in Richtung Kaserne zu überqueren. Es kam zur Kollision, bei der sich die 22-Jährige durch einen Sturz eine Gehirnerschütterung zuzog. Der unfallverursachende Pkw verringerte zunächst seine Geschwindigkeit, um danach stark zu beschleunigen und in die Gewerbestraße abzubiegen.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Geflüchteten machen können. | pizw

