Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand

ZweibrückenZweibrücken (ots)

Am Freitag kam es gegen 13 Uhr in der Sauerbruchstraße in einem 8-Familienhaus zu einem Brand in einer Erdgeschosswohnung. Die Feuerwehr verständigte die Polizei, weil die Brandursache unklar ist und ein nicht unerheblicher Schaden von ca. 30000 Euro verursacht wurde. Vor Ort gab der Brandleiter an, dass die Brandquelle in der Küche und dort im Bereich des Herdes zu vermuten ist. Ob die Abzugshaube oder der Herd selbst brandursächlich gewesen sind konnte noch nicht festgestellt werden. Auf den Herdplatten habe sich ein dickes Holzbrett befunden, welches wiederum von einer Glasplatte abgedeckt gewesen sei. Die Holzplatte habe beim Eintreffen der Feuerwehr noch leicht gebrannt und die Glasplatte sei teilweise zersplittert gewesen. Die Knöpfe am Herd hatten sich alle in neutraler Stellung befunden. Die Wohnung ist zurzeit unbewohnbar. Die Polizei versiegelte die Wohnung nach den Löscharbeiten, damit ein Brandsachverständiger die weiteren Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen kann. | pizw

