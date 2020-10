Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Autofahrer gefährdet Radfahrerin - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Am Mittwochnachmittag bemerkten Zeugen im Osnabrücker Stadtteil Schinkel einen grauen Opel, der "Schlangenlinien fuhr". Der Autofahrer war zunächst auf der Tannenburgstraße und der Windthorststraße unterwegs. Als er gegen 16.30 Uhr nach rechts in die Straße "Im Fange" abbiegen wollte, touchierte er beinahe eine Radfahrerin. Die unbekannte Frau hatte auf dem Gepäckträger einen Kindersitz, in dem sich ein Kind befand, und stieß sich von dem Pkw ab. Anschließend fuhr der Mann weiter über den Gretescher Weg, die Belmer Straße und den Heiligenweg. Währenddessen geriet er wiederholt in die Fahrbahnmitte und gegen den Bordstein. Schließlich bog der 75-Jährige nach rechts in die Ruppenkampstraße ab, wo er auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes angehalten und kontrolliert wurde. Dabei stellten die Beamten fest, dass Frontscheibe beschlagen und der linke Seitenspiegel eingeklappt war. Die Polizei bittet Zeugen, und insbesondere die unbekannte Radfahrerin, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2215 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell