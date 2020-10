Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter: Kontrolle über das Fahrzeug verloren - eine Schwerverletzte

Hilter (ots)

Gegen 21:30 Uhr kam es am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall auf der Iburger Straße zwischen Borgloh und Wellendorf. Kurz hinter der geschlossenen Ortschaft, in einer Rechtskurve, verlor eine 34-jährige Frau aus Hilter die Kontrolle über ihren Kia Ceed. Die Unfallfahrerin geriet alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und prallte in eine Mauer, drehte sich und kam zum Stehen. Die 34-Jährige konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien, bevor Ersthelfer ihre Betreuung übernahmen. Bei dem Unfall zog sich die Frau schwere Verletzungen im Schulterbereich zu. Der verunfallte Kia musste abgeschleppt werden, ausgelaufene Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr abgebunden. Zum Unfallzeitpunkt war die Fahrbahn feucht, die Sperrung der Iburger Straße dauerte bis ca. 23 Uhr an.

