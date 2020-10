Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Hybridfahrzeug entwendet

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in der Petermannstraße zu einem Kraftfahrzeugdiebstahl. Aus einer Garage auf einem Garagenhof wurde ein weißer Toyota Auris gestohlen. Das Hybridfahrzeug war drei Jahre alt und verschlossen in der Garage abgestellt worden. Es wurde zuletzt mit dem amtlichen Kennzeichen "OS-N 1600" geführt. Der oder die Täter verschafften sich auf unbekannte Weise Zugang zum Fahrzeug und entfernten sich mit diesem in unbekannte Richtung. Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann oder das Fahrzeug mit dem genannten Kennzeichen entdeckt, möge sich bitte mit der Polizei in Verbindung setzen. Hinweise werden unter 0541/327-2215 entgegengenommen, Fahrzeugsichtungen bitte über die 110.

