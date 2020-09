Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mudersbach (Sieg)- Gefährdung des Straßenverkehrs durch Überholen

Mudersbach (ots)

Am 17.09.2020. gegen 18:00 Uhr befuhr ein 66-jähriger Pkw-Fahrer die Bundesstraße 62 aus der Ortslage Mudersbach kommend in Richtung OT Niederschelderhütte. Im Verlauf dieser Strecke setzte der Fahrer eines dunkelfarbenen Mercedes trotz herannahendem Gegenverkehrs zum Überholen des vorgenannten Pkw an. Da der Überholer den Vorgang nicht abbrach, musste der Fahrer des überholenden Pkw sowie das Fahrzeug im Gegenverkehr eine Vollbremsung einleiten, um einen Verkehrsunfall zu verhindern. Der Mercedes-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Siegen über die HTS fort. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die sachbearbeitende Polizei Betzdorf bittet, Zeugen des Überholmanövers, sich zu melden. Insbesondere wird der Fahrer/Fahrerin des Fahrzeuges im Gegenverkehr gebeten, sich als Zeuge/in zur Verfügung zu stellen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz

Polizeiinspektion Betzdorf (Sieg)

PHK Frank Reifenrath



Telefon: 02741-926146

pibetzdorf@polizei.rlp.de



