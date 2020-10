Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Versuchter Einbruch in Gesamtschule

Osnabrück (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in die Gesamtschule Schinkel an der Windhorststraße. Der Einbruchversuch könnte im Zusammenhang mit einem Zechgelage auf dem Schulgelände stehen. Mutmaßlich aus dieser Personengruppe heraus begaben sich ein oder mehrere Unbekannte auf das Schuldach. Oben angekommen, wurden zwei Lichtkuppeln aus Kunststoff beschädigt. In eine Kuppel wurde ein so großes Loch geschlagen, dass eine Person problemlos hindurchgepasst hätte. Vom tatsächlich Eindringen ins Gebäude sahen die Täter ab, unter den Kuppeln ging es mehrere Meter in die Tiefe. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2115.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell