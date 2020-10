Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm - Unfall auf der L87

Belm (ots)

Ein 21-Jähriger befuhr am Mittwochmorgen mit einem Toyota RAV4 die L87 (Engterstraße), als er gegen 08.20 Uhr in Höhe der Tierkörperverwertungsanlage nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er geriet in der Kurve ins Schleudern und anschließend auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß der 21-Jährige gegen den Fiat Ducato eines 53-Jährigen. Die beiden Autofahrer zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der 16-Jährige Mitfahrer des 21-Jährigen blieb unverletzt. An dem SUV und dem Kleintransporter entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

