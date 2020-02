Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: BAB 23, Pinneberg-Nord - Autofahrerin bei Unfall verletzt, Verursacher flieht

Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Freitag, den 21. Februar 2020, kam es zu einem Unfall auf der BAB 23 in Höhe der Anschlussstelle Pinneberg-Nord. Eine 22-jährige Fahrerin verlor die Kontrolle über ihren Hyundai, als sie versuchte einem silbernen Kleinwagen auszuweichen, der vom dortigen Beschleunigungsstreifen auf die Autobahn wechselte.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Kleinwagen gegen 22:00 Uhr auffällig langsam und ohne zu Blinken auf den rechten Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Heide aufgefahren sein. Die dahinter herannahende Tornescherin versuchte noch, dem Wagen auszuweichen, geriet hierbei aber ins Schleudern und kam erst in der rechten Schutzplanke zum Stehen. Sie wurde von Rettungskräften mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von mehr als 8000 Euro.

Polizeibeamte führten die Unfallaufnahme auf der Autobahn durch. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrer des silberfarbenen Kleinwagens sich ohne anzuhalten vom Unfallort entfernt hatte. Weitere Hinweise auf das Fahrzeug konnten die Beamten vor Ort nicht erlangen.

Wer hat das Unfallgeschehen bemerkt und kann sachdienliche Angaben machen? Hinweise auf den flüchtigen Fahrer des silbergrauen Kleinwagens nimmt das Polizei Autobahn- und Bezirksrevier Elmshorn unter der Telefonnummer 04121-40920 entgegen.

