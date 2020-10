Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Zwei Schwerverletzte nach Abbiegeunfall

Quakenbrück (ots)

Gegen 12:25 Uhr kam es am Mittwoch im Einmündungsbereich Mimmelager Straße Ecke Artlandstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger Mann aus Vress befuhr die Mimmelager Straße mit seinem schwarzen Citroen in Richtung Nortrup, er beabsichtigte nach links in die Artlandstraße abzubiegen. Dabei übersah er die Vorfahrt einer 23-jährigen Frau aus Quakenbrück, sie fuhr mit ihrem Opel Astra in Richtung Menslager Straße. Es kam zum Zusammenstoß beider Pkw, die junge Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr musste sie aus dem Fahrzeugwrack befreien, sie erlitt schwere Verletzungen an den Beinen und am Oberkörper. Der Unfallverursacher wurde bei dem Unfall ebenfalls schwer verletzt, beide Unfallbeteiligten wurden in ein nahes Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstanden Totalschäden.

