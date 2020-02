Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Werkzeug und Maschinen gestohlen + Schaden von 12.000 Euro nach Unfall + Drei Unfälle am Montagabend in Lilienthal

Landkreis Osterholz (ots)

Werkzeug und Maschinen gestohlen

Ritterhude. Zu einem Diebstahl von Werkzeugen und Maschinen im Wert von rund 3000 Euro kam es zwischen Freitagabend und Montagmorgen in der Straße "Hüderbeek". Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem abgestellten Transporter und entwendeten aus diesem die Gegenstände. Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt. Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04791-3070 bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck zu melden.

Schaden von 12.000 Euro nach Unfall

Worpswede. Zu einem Unfall zwischen einer 71 Jahre alten Autofahrerin und einem 62-Jährigen kam es am Montagvormittag auf der Landesstraße 153. Der 62-jährige Kleinbusfahrer bemerkte das Anhalten der vorausfahrenden Autofahrerin zu spät und verursachte einen Zusammenstoß. Im Anschluss lenkte er seinen Kleinbus nach rechts und prallte gegen einen Baum. Bei dem Unfall wurden die 71-Jährige und ihr 73 Jahre alter Mitfahrer leicht verletzt, der 62-Jährige blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 12.000 Euro und die Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Drei Unfälle am Montagabend in Lilienthal

Lilienthal. Zu gleich drei Unfällen kam es am Montagabend in Lilienthal. Diese verliefen glücklicherweise alle ohne Verletzte. Der erste Unfall ereignete sich gegen kurz vor 22 Uhr auf der Landesstraße 133. Ein 21 Jahre alter Autofahrer befuhr die Falkenberger Landstraße in Richtung Innenstadt, als er bei Schnee von der Straße abkam und mit einem Leitungsmast kollidierte. An dem Auto entstand ein Schaden von rund 4000 Euro und es musste aufgrund der starken Beschädigungen abgeschleppt werden. Der 21-Jährige blieb unverletzt.

Gegen 22:10 Uhr kam ein 68-jähriger Autofahrer von der Kreisstraße 8 kam ab und kollidierte mit einem Baum. Der Mann war auf der Straße "Frankenburg" unterwegs, als er nach dem Anfahren infolge der Witterungsbedingungen von der Straße abgekommen sein dürfte. Der 68-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Sein Auto musste aufgrund der starken Beschädigungen abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Der dritte Unfall ereignete sich schließlich gegen 23:15 Uhr ebenfalls auf der Landesstraße 133. Ein 26 Jahre alter Autofahrer war auf der Falkenberger Landstraße in Richtung Worpswede unterwegs, als er bei Schnee und Glätte von der Fahrbahn abkam und mit der Schutzplanke kollidierte. Der Mann blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 7700 Euro.

